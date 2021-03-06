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قنوات مفتوحة.. شاهد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 05:39 م
مباراة الزمالك
مباراة الزمالك
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تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والإفريقية، إلى مباراة الزمالك والترجي التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ3 بالمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك

ويبحث الكثيرون عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم، أمام نمافسه الترجي التونسي، والتي تقام على استاد "رادس"، معقل العملاق التونسي.

موعد مباراة الزمالك

وتنطلق مباراة الزمالك أمام منافسه الترجي التونسي اليوم في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الـ7 بتوقيت المملكة العربية السعودية، في دوري أبطال إفريقيا 2021.

ظروف مباراة الزمالك

وتأتي مباراة الزمالك المصري في ظروف صعبة يمر بها الفريق الأول لكرة القدم، حيث يقدم أداءً غير متزن كما أن هناك ندرة تهديفية واضحة، ظهرت خلال مواجهاته الأخيرة في الدوري المصري وبدوري الأبطال.

نقل مباراة الزمالك

وتذاع مباراة الزمالك والترجي التونسي على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دوري الأبطال، كما تنقل عبر قناة مكسبي المفتوحة على قمر نايل سات.

تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

وأعلنت قناة مكسبي عن نقل مباراة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11411
 
معدل ترميز 27500 

معدل تصحيح 4/3



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