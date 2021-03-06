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عاجل.. بدء هدم عقار الهرم المحترق بالجيزة

السبت 06/مارس/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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بدأت الأجهزة المعنية في تنفيذ قرار اللجنة الهندسية بهدم عقار الهرم المحترق، الكائن بنطاق مدينة كرداسة.


كما بدأت أعمال الإزالة بشكل يدوى، حيث بدأء العمال بتكسير حوائط الأدوار من الأسفل للأعلى، يدويا حتى لا يؤدى الهدم الى اهتزازات بالعقار.

وتم تشكيل لجنة هندسية للمرة الثانية لمعاينة العقار وبالفعل تم اصدار قرار الإزالة بشكل نهائى عقب المعاينة، بعد اخلاء العقار من المنقولات الخاصة بالسكان ، حيث تم استخدام ونش لإخلاء المنقولات من الوحدات السكنية.

وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط العقار بالكامل كما أغلقت أسفل كوبرى الطريق الدائرى، وكذلك حارة مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من العقار.

يذكر أن المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة أربعة متهمين من مسئولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا "بحريق برج فيصل".

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