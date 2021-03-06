فوز الإتصالات والقومي والبدرشين وتعادل حلوان العام في جولة المفاجآت بالقسم الثالث



مستقبل وطن 2-2 حلوان العام

العياط 3-3 كاسكادا

المعادي 2-1 أبو النمرس

الصف 0-1 جولدي



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الاتصالات 48 نقطة

2- القومي 36 نقطة

3- المعادي 33 نقطة

4- كاسكادا 32 نقطة

5- أبو النمرس 28 نقطة

6- جولدي 26 نقطة

7- مستقبل وطن 24 نقطة

8- البدرشين 23 نقطة

9- حلوان العام 22 نقطة

10- العياط 22 نقطة

11- جينيس 17 نقطة

12- أوسيم 17 نقطة

13- بشتيل 16 نقطة

14- الصيد 14 نقطة

15- الصف 12 نقطة

16- أكتوبر 11 نقطة

اسفرت نتائج مباريات الأسبوع السابع عشر للمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، التي أقيمت اليوم السبت، عن مفاجآت بعديدة حيث نجح البدرشين فى الفوز على الصيد فى عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل رباعية البدرشين اللاعب محمد حمدان، بينما سجل هدفي الصيد اللاعب محمد سيف من ركلتي جزاء.بينما فاز القومي على ملعبه على فريق أكتوبر بهدف دون مقابل، سجله اللاعب عبد الله السيد في الدقيقة 27 من عرضية اللاعب أحمد العوضي.وفاز الإتصالات خارج الديار على فريق بشتيل، بثلاثية نظيفة، سجل أهداف المباراة مدافع بشتيل بالخطأ فى مرماه، ومحمد ياسر (زحلق) ومحمد جمال الدين (الفيل).وخسر جينيس امام أوسيم بملعب الأخير، بهدفين دون مقابل، سجل هدفي أوسيم اللاعب ياسر عبد المنعم (صاروخ).