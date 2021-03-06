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تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي مجاناً

السبت 06/مارس/2021 - 05:45 م
تردد قناة مكسبي
تردد قناة مكسبي
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تردد قناة مكسبي، تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والإفريقية، إلى مباراة الزمالك والترجي التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ3 بالمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة مكسبي

ويبحث الكثيرون عن تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة الزمالك اليوم، أمام منافسه الترجي التونسي، والتي تقام على استاد "رادس"، معقل العملاق التونسي.

موعد المباراة وتردد تردد قناة مكسبي

وتنطلق مباراة الزمالك أمام منافسه الترجي التونسي، والتي تذاع مجاناً عبر تردد قناة مكسبي على نايل سات اليوم في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الـ7 بتوقيت المملكة العربية السعودية، في دوري أبطال إفريقيا 2021.

تردد قناة مكسبي وظروف المباراة

وتأتي مباراة الزمالك التي ستنقل بعد قليل على تردد قناة مكسبي في ظروف صعبة يمر بها الفريق الأول لكرة القدم، حيث يقدم أداءً غير متزن كما أن هناك ندرة تهديفية واضحة، ظهرت خلال مواجهاته الأخيرة في الدوري المصري وبدوري الأبطال.

تردد قناة مكسبي الجديد

وتذاع مباراة الزمالك والترجي التونسي على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دوري الأبطال، كما تنقل عبر قناة مكسبي المفتوحة على قمر نايل سات.

تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

وأعلنت قناة مكسبي عن نقل مباراة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11411
معدل ترميز 27500 
معدل تصحيح 4/3



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