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مستشار الرئيس: نتعاون مع السودان لعلاج الملاريا لرفع العبء عنها

السبت 06/مارس/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مبادرة الرئيس لعلاج الإفريقيين من فيروس سي، هامة جدًا، والعلاقة مع إفريقيا في وجود الرئيس السيسي قوية جدًا، لافتًا إلى ان العلاقة بين مصر والسودان علاقة أزلية عربية إفريقية شرق أوسطية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن السودان يربطهم بمصر علاقة عميقة في شتى المجالات بما فيها مجال الصحة، موضحًا أن السودان الشقيق يعاني من كثير من المشاكل المتوطنة في القارة الإفريقية والمزمنة، وهذه المبادرة تساهم في رفع العبء عن السودان في كثير من الأمراض.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن السودان تعاني من أمراض الالتهابات الفيروسية الكبدية، وبها الملاريا والدرن، وعلى التوازي مصر حققت نجاحات كبيرة في مجال علاج الفيروسات الكبدية والسيطرة على الملاريا، وهناك تعاون وثيق لمحاربة الملاريا في السودان، والتي تُكبد السودان أرواح وعطل عن العمل وتكاليف باهظة، متوقعًا أن تشكل الفترة القادمة مرحلة مفصلية في التعاون مع السودان في هذا المجال.

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