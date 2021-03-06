دبلوماسي سابق: التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان ضرورة للأمن القومي للبلدين (فيديو)

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان، ضرورة للأمن القومي للبلدين، التي بات واضحًا أن مهدداته واحدة، فالتهديد المائي هو تهديد لأمن مصر والسودان القومي.



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن المخاطر التي يتعرض لها السودان على مناطقه الحدودية كان يستلزم دعم ومساندة مصرية، لافتًا إلى أنه كان هناك تواصل سياسي وأمني وعسكري خلال الأشهر الماضية كان أخرها زيارة وزيرة الخارجية السودانية لمصر، وزيارة رئيس الأركان المصري للخرطوم.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تدشين مشروعات قومية عملاقة بين مصر والسودان سيزيد من قوة العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن تنسيق المواقف المشتركة بين مصر والسودان حول القضايا المشتركة يؤكد التقارب بين البلدين.

