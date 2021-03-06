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تعرف على تردد قناة مكسبي الجديد لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي

السبت 06/مارس/2021 - 05:53 م
تردد قناة مكسبي الجديد
تردد قناة مكسبي الجديد
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة على تردد قناة مكسبي، لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الـ4 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة مكسبي الجديد

ونوفر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني تردد قناة مكسبي الجديد الذي يبحث عنه الكثيرون، لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم، أمام منافسه الترجي التونسي، والتي تقام على استاد "رادس".

موعد المباراة وتردد قناة مكسبي الجديد

وتنطلق مباراة الزمالك أمام منافسه الترجي التونسي، والتي تذاع مجاناً عبر تردد قناة مكسبي الجديد على نايل سات اليوم في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الـ7 بتوقيت المملكة العربية السعودية، في دوري أبطال إفريقيا 2021.

تردد قناة مكسبي الجديد وظروف المباراة

وتأتي مباراة الزمالك التي ستنقل بعد قليل على تردد قناة مكسبي الجديد في ظروف صعبة يمر بها الفريق الأول لكرة القدم، حيث يقدم أداءً غير متزن كما أن هناك ندرة تهديفية واضحة، ظهرت خلال مواجهاته الأخيرة في الدوري المصري وبدوري الأبطال.

تردد قناة مكسبي الجديد

وتذاع مباراة الزمالك والترجي التونسي على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دوري الأبطال، كما تنقل عبر قناة مكسبي المفتوحة على قمر نايل سات.

تردد قناة مكسبي الجديد الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

وأعلنت قناة مكسبي عن نقل مباراة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11411
معدل ترميز 27500 
معدل تصحيح 4/3



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