موقف إبراهيموفيتش من العودة لمنتخب بلاده

كشفت تقارير صحفية سويدية، اليوم السبت، أن يان أندرسون مدرب السويد، حسم قراره بشأن عودة زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، إلى صفوف منتخب بلاده.





وقال موقع "fotbolldirekt" السويدي، فإن أندرسون حسم قراره، وسيستدعي إبراهيموفيتش خلال التوقف الدولي المقبل في مارس/آذار الجاري.





وتابع الموقع السويدي إلى أن إبرا سيشارك مع السويد في مواجهات كوسوفو وجورجيا وإستونيا.





وقالت العديد من التقارير، إن إبرا سيعود للمشاركة مع السويد في يورو 2020، بعد أن التقى مهاجم ميلان مع أندرسون في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.





ويعاني إبراهيموفيتش حاليًا من إصابة، ومن المتوقع عودته للمشاركة في المباريات خلال أسبوعين، ويعد اللاعب الهداف التاريخي للمنتخب السويدي، وأعلن اعتزله دوليًا عقب نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2016، وذلك بعدما سجل 62 هدفًا في 116 مباراة شارك بها



