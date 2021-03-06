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التايمز البريطانية تحذر من سياسة أردوغان التوسعية (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
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 نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرًا بعنوان "كيف تشكل سياسة أردوغان المنحرفة في تركيا خطرا على العالم!"، تحذيرا من أردوغان وحزبه.

 

وأوضحت أن تركيا قامت بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات عبر تورط "بنك هالك" التركي المملوك للدولة في دعم إيران، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 

كما قام أردوغان بالاتحاد مع الاتحاد الأوروبي للتنقيب عن النفط في مناطق متنازع عليها، ويستخدم اللاجئين السوريين كجزء من صفقة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على الأموال.

 

 كما اشترت تركيا في عهده صواريخ S-400 الروسية، التي تشكل تهديدا مباشرا لقوات الناتو وأوروبا، وتدخل الجيش التركي بأوامر أردوغان في القوقاز وليبيا والعراق وسوريا.

 

حذرت التايمز من أن النظام التركي في عهد أردوغان سيصبح أكثر عدوانية مع مواصلة توسعاته في دول الجوار، وضغطه المستمر على كل من يعارضه في تركيا.

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