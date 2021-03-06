موسيماني يحسم بديل كهربا في الأهلي

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بديل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.





ومن المقرر أن يغيب كهربا عن 4 مواجهات مع الأهلي، وهم الإسماعيلي في الدوري الممتاز، وفيتا كلوب ذهابًا وإيابًا والمريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





حيث قرر موسيماني، استمرار الدفع بالنيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق، فى التشكيل الأساسي للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.











