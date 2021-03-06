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السعودية تغلق 6 مساجد بسبب فيروس كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
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أغلقت وزارة الشئون الإسلامية السعودية اليوم، 6 مساجد مؤقتًا في أربعة مناطق بالمملكة بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا.

 

وأوضحت الوزارة ان إجمالي المساجد المغلقة خلال 27 يومًا بلغ 224 مسجدًا فُتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

 

وضمت قائمة المساجد المغلقة اثنين في منطقة مكة المكرمة، ومسجدين في منطقة تبوك، ومسجدًا في منطقتي القصيم والشرقية.

 

ودعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

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