فوز السنبلاوين على منية سمنود في المباراة المعادة بالقسم الثالث



أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الكابتن محمد السعداوى ويعاونه محمد خالد البدوى و الكابتن ناصر محمد على ، راقب المباراة عن لجنة المسابقات الرئيسية طارق حبيب المدير التنفيذى لمنطقة الدقهلية لكرة القدم.



ترتيب المجموعة التاسعة



1- شيكو 31 نقطة

2- نبروه 29 نقطة

3- مياه الدقهلية 24 نقطة

4- بلقاس 23 نقطة

5- شربين 22 نقطة

6- السنبلاوين 21 نقطة

7- الخيارية 20 نقطة

8- منية سمنود 18 نقطة

9- كهرباء طلخا 18 نقطة

10- ميجاسبورت 17 نقطة

11- عمال المنصورة 16 نقطة

12- شبان بدواى 13 نقطة

13- الأمير 11 نقطة

14- المنزلة 9 نقاط

15- دقادوس 7 نقاط

حقق السنبلاوين فوزا هاما على مستضيفه منية سمنود بهدفين نظيفين ضمن مؤجلات المجموعة التاسعة بالقسم الثالث فى المباراة التى تقرر إعادتها بعدما تم إلغاؤها سابقا بواسطة حكم اللقاء عقب حدوث إشتباكات بين اللاعبين قبل نهاية اللقاء بدقائق.أحرز هدفى السنبلاوين محمد عزت ، محمود فوزي ليقتنص الفرق ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده للنقطة ٢١ بينما توقف رصيد منية سمنود عند ١٨ نقطة.