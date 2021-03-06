Advertisements

تشييع جثمان سوسن ربيع ودفنها في مقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر

السبت 06/مارس/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
أقيمت اليوم مراسم تشييع جثمان الفنانة سوسن ربيع من مستشفى الهرم وتم دفنها بمقابر أسرتها بأكتوبر، واقتصر الدفن اقتصر على أسرتها فقط لإصابتها بفيروس كورونا.

و اعتزلت سوسن ربيع التمثيل منذ أكثر من 15 عامًا بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية.

وشاركت في المسلسل التلفزيوني فواير المناسبات 1988 وبدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، واشتركت في البرنامج المميز حياتي الذي أحبه الملايين من الناس.

وشاركت في مسلسل برج الحظ "شرارة"، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس العادة كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات.

حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس ومتزوجة ولديها من الأبناء محمد خريج كلية الإعلام قسم اذاعة وتلفزيون ومنة الله طالبة بكلية الإعلام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوسن ربيع

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب بيراميدز أمام أسوان

منذ 34 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

ريال مدريد يستعيد نجمه قبل مواجهة أتلتيكو

منذ ساعة

مجموعة الزمالك.. مولودية الجزائر يهزم تونجيث ويُعقد مهمة الأبيض

منذ ثلث ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

بعد الخسارة أمام الترجي.. الزمالك يفشل في إنهاء عقدة عمرها 19 عامًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم بيراميدز

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

بيومي فؤاد ومحمود فارس في تصوير فيلم "بكرة" (صور)

ميرفت أمين ودلال عبد العزيز أول الوافدين لتشييع جثمان شويكار

محمد فؤاد المهندس ينهار من البكاء حزنًا على شويكار

ما الذي أصرت عليه شقيقة شويكار أثناء تشييع جثمانها؟

نجل فؤاد المهندس: لهذا أوصت شويكار بعدم إقامة عزاء لها

تعرف على الفنانة التي اختارتها الراحلة شويكار لتجسيد سيرتها الذاتية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

07:16 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب بيراميدز أمام أسوان

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات