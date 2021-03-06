فوز العبور والماظه وتعادل البلاستيك في جولة ساخنة بالقسم الثالث



وتغلب فريق إتحاد الشرطة على فريق قليوب بهدفين نظيفين سجلهما احمد عبد المنعم كشرى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء .





وأضاف ممدوح رافت ببسا الهدف الثاني من عرضية احمد كشرى.



وفاز فريق الماظه على فريق سراى القبة بهدف نظيف سجله أحمد أوشه .



وتعادل مصر للتأمين مع البلاستيك بهدف لمثله حيث تقدم فريق البلاستيك بهدف خالد عبد الناصر وتعادل محمد زكي لمصر للتأمين من ركلة جزاء.



وتعادل بهتيم مع اسكو والأميرية مع طوخ والمرج مع ايروسبوت بدون أهداف .



ترتيب المجموعة الـ 6



1- الغابة 38 نقطة

2- العبور 38 نقطة

3- بنها 37 نقطة

4- البلاستيك 36 نقطة

5- اسكو 35 نقطة

6- مصر للتأمين 32 نقطة

7- الشمس 28 نقطة

8- اتحاد الشرطة 27 نقطة

9- طوخ 26نقطة

10- المرج 24 نقطة

11- الأميرية 20 نقطة

12- الماظه 20 نقطة

13- بهتيم 14 نقطة

14- ايروسبوت 14 نقطة

15- قليوب 11 نقطة

16- سراى القبة 3 نقاط



شهدت مباريات اليوم بالجولة التاسعة عشر للمجموعة السادسه بدورى القسم الثالث عن الفوز فريق العبور على فريق الغابه بهدفين نظيفين سجلهما رضا حسن وابراهيم محمد .وفاز فريق بنها على فريق الشمس بهدف نظيف سجله أيمن رشاد .