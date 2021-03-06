كيفية عمل اللقاحات داخل جسم الانسان للوقاية من الفيروسات (انفوجراف)





كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آلية عمل اللقاحات في الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، والتي جاءت كالتالي:







- يخترق الجسم عامل مسبب للمرض الجديد "فيروس أو بكتيريا"، يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة تجاهه تقضى عليه.



- اللقاحات تحتوي على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها "فيروس ميت" مما يؤدي إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم







- تلك اللقاحات لن تسبب المرض للشخص الذي يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا