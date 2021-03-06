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كيفية عمل اللقاحات داخل جسم الانسان للوقاية من الفيروسات (انفوجراف)

السبت 06/مارس/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آلية عمل اللقاحات في الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، والتي جاءت كالتالي:



- يخترق الجسم عامل مسبب للمرض الجديد "فيروس أو بكتيريا"، يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة تجاهه تقضى عليه.

- اللقاحات تحتوي على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها "فيروس ميت" مما يؤدي إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم



- تلك اللقاحات لن تسبب المرض للشخص الذي يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا
كيفية عمل اللقاحات داخل جسم الانسان للوقاية من الفيروسات (انفوجراف)
كيفية عمل اللقاحات داخل جسم الانسان للوقاية من الفيروسات (انفوجراف)

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