أحمد زاهر بصحبة زوجته وابنتيه في جلسة تصويرية جديدة



شاركت الفنانة الشابة ملك زاهر، جمهورها ومتابعيها بصورة جدية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من جلسة تصويرية جديدة.



وظهرت في الصور ملك برفقة والدها ووالدتها وشقيقتها ليلى، بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها، وعلقت "ملك" قائلة "الأسرة ✨🌎 أخيرًا تم إطلاق أحدث جلسة تصوير لدينا".



في سياق متصل، أعلن الفنان أحمد زاهر عن مشاركته في فيلم "فارس"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر أحمد زاهر صورًا تجمعه مع نجوم فيلمه الجديد، ومنهم: الفنان حسين فهمي، ايمان العاصي، صلاح عبدالله، ونجمه لبنان باميلا الكيك، احمد صفوت، ملك احمد زاهر، محمد ابو النجا، عابد عناني، ودارين حداد

