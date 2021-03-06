110 سيدات تقدمن للمشاركة فيها.. ما هي مبادرة "مصرية بـ100 راجل"؟

تحظى المرأة المصرية باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية في مصر، في مختلف المجالات، إذ تستهدف الدولة المصرية إشراك المرأة المصرية فى اتخاذ القرار، والدفع بها إلى موقع المسؤولية، حتى أصبحت المرأة المصرية ممثلة فى الحكومة بـ8 وزيرات، إلى جانب تمثيلها في مجلس النواب، وفي مختلف المواقع القيادية والمهمة.



وأطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، حيث نظمت أول لقاء بالمبادرة يوم الإثنين الماضي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم.



وقد وقع الاختيار على هذا الموعد لتدشين المبادرة، بالتزامن مع بداية شهر المرأة، حيث تستهدف المبادرة تنظيم لقاءات لوضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة "مصرية بـ100 راجل":



- تم إطلاق المبادرة تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج.



- تشمل المبادرة عقد لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زوم" مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم.



- تم اختيار سارة الأمين، وهي ناشطة مصرية بالخارج في مجال خدمة البيئة، لتكون سفيرة المبادرة، باعتبارها من النماذج النسائية الناجحة بالخارج.



- تبرز المبادرة جهود سيدات مصر بالخارج ودورهن حول العالم في دعم قضايا الدولة الوطنية.



- وتستهدف المبادرة وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية.



- تسعى المبادرة إلى دمج المصريات بالخارج ضمن مبادرة "أصلك الطيب" المعنية بمشاركة المصريين بالخارج في تطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



- تهدف المبادرة إلى أهداف عدة، منها: الاستفادة من خبرات وتجارب المصريات بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية.



- كما تستهدف المبادرة ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنه خارجيا.



وترك المبادرة السيدات المصريات بالخارج في دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين بالمناطق الأكثر احتياجا وبالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لإمدادهن بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة التي تنتشر بالخارج ومن ثَم تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر.



- وتعكس المبادرة تقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع فى مختلف المجالات العاملة بها.



- بلغ عدد المصريات اللائي تقدمن للمشاركة في المبادرة حتى الآن 110 مصرية.



- تنوعت التخصصات العلمية والمهنية للسيدات المشاركات في المبادرة، من بينها المجال الهندسي، التجاري، الاستثماري، المصرفي، الطبي، العلوم، والتربوي.



- جاءت مشاركة المصريات بالخارج من 10 دول مختلفة حول العالم.



- شارك بالندوة الحوارية الأولى للمبادرة نحو 45 مصرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.



- من المقرر انطلاق الندوة الحوارية الثانية لمبادرة "مصرية بـ100 راجل" يوم الإثنين المقبل 8 مارس الحالي.