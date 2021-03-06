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تقرير يكشف دعم أردوغان للجماعات الإرهابية بالمنطقة

السبت 06/مارس/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
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 يجمع النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان علاقات مشبوه مع الجماعات الإرهابية في المنطقة بغرض توسيع خطته ونشاطه الإرهابى، والعمل على إثارة الفتنة فى المنطقة، لتحقيق المكاسب لتركيا على حساب بقية الدول.

 

تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة "ماعت" ذكر أن أردوغان دعم تنظيم داعش الإرهابى لتحقيق أهدافه فى المنطقة العربية، والذى فضحته وثائق مسربة تكشف تورط الاستخبارات التركية فى دعم عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابى، ومساعدتهم على الإفلات من الملاحقة الأمنية.

 

وأوضح التقرير، أن الوثائق التى نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدى، أكد على تورط المخابرات التركية فى الدعم الذى يقدم لتنظيم داعش لتدبير عمليات إرهابية فى الكثير من دول المنطقة، وهو ما يكشف عن العلاقات الوثيقة بين تلك النظام وجماعات التطرف من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة فى المنطقة.

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