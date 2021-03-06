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أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج

السبت 06/مارس/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة هلا شيحة، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت حلا شيحة برفقة زوجها معز مسعود واولادها، وعلقت علي الصورة قائلة: الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم أولادنا جميعًا ".

في سياق متصل، نشر معز مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا، "حافظي على ابتسامتك وخجلك دائمًا ياحبيبتي وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا".
أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج
أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج

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