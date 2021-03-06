المستشار الإعلامي لسفارة مصر بالسودان يكشف تفاصيل زيارة السيسي للخرطوم

قال المستشار عبدالنبي صادق، المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في السودان، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان تأتي في توقيت ذو أهمية خاصة، وكان ملف سد النهضة هو الملف الرئيسي على طاولة المفاوضات بين الجانبين.



وأشار "صادق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنه كان هناك توافق مصري سوداني اليوم على رفض الملىء الأحادي لسد النهضة، وعلى ضرورة تفعيل اللجنة الرباعية لتوقيع إتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث في التنمية.



وأضاف أنه تم بحث المشروعات التنموية التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لها صدى كبير في المجتمع السوداني، حيث هناك العديد من كبار الكتاب كتبوا حول هذه الزيارة وأنها تعكس وحدة مسار ومصير الدولتين.

