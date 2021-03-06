Advertisements

المستشار الإعلامي لسفارة مصر بالسودان يكشف تفاصيل زيارة السيسي للخرطوم

السبت 06/مارس/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المستشار عبدالنبي صادق، المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في السودان، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان تأتي في توقيت ذو أهمية خاصة، وكان ملف سد النهضة هو الملف الرئيسي على طاولة المفاوضات بين الجانبين.

وأشار "صادق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنه كان هناك توافق مصري سوداني اليوم على رفض الملىء الأحادي لسد النهضة، وعلى ضرورة تفعيل اللجنة الرباعية لتوقيع إتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث في التنمية.

وأضاف أنه تم بحث المشروعات التنموية التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لها صدى كبير في المجتمع السوداني، حيث هناك العديد من كبار الكتاب كتبوا حول هذه الزيارة وأنها تعكس وحدة مسار ومصير الدولتين.

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ يوم

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

برنامج الكورة - «حاميها حراميها».. شاهد كواليس اقتحام نادى برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - تشكيل ناري للترجي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم بديل كهربا في الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ ساعتين

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح عاجل من "التعليم" بشأن الامتحانات الشهرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة متفوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

منذ ساعة و نصف

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة متفوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

04:36 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

05:03 م

موسيماني يحسم بديل كهربا في الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات