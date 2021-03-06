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عاجل.. البدري يحسم مصير ضم هذا الثنائي إلى منتخب مصر

السبت 06/مارس/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت بعض التقارير الصحفية، اليوم السبت، إلى مصير عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، من الانضمام لمعسكر الفراعنة في معسكر مارس الجاري.

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أنه إلى الآن لم يتخذ قرار بعدم استدعاء عمرو وردة وأحمد المحمدي، والأمر يتعلق بمصلحة الفراعنة في المقام الأول، وإذا اقتضت استدعائهما سيحدث ذلك، ولفت إلى أن انضمام عمرو وردة وأحمد المحمدي في المعسكر المقبل أمر مستبعد لأسباب فنية، حيث إن مركز وردة مليء باللاعبين المميزين تحت رأس الحربة.

وأضاف المصدر: "أحمد المحمدي لاعب يملك الخبرات، لكن عنصر السن يجعل مهمته صعبة في أداء واجباته الدفاعية والهجومية بالشكل المطلوب، حيث يبلغ 33 عامًا".

ويواجه منتخب مصر  كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس الأمم.

ويحتل منتخب مصر بقيادة حسام البدري،  صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط من انتصارين على توجو، وتعادلين أمام كينيا وجزر القمر.

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ورده منتخب مصر المحمدي البدري

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