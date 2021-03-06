Advertisements

عاجل - الترجي يضرب شباك الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
سجل الإيفواري ويليام توغي ميل لاعب الترجي الرياضي التونسي، الهدف الأول لفريق أمام نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعد مرر حمدي النقاز كرة رائعة إلى ويليام توغي الذي سددها مباشرة في شباك محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي القلعة البيضاء وسط مشاهدة مدافعي الزمالك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الترجي

أخبار تهمك

عاجل - تشكيل ناري للترجي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

برنامج الكورة - «حاميها حراميها».. شاهد كواليس اقتحام نادى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث

منذ 42 دقيقة

عاجل - الترجي يهز شباك الزمالك بالهدف الثالث (فيديو)

منذ 12 دقيقة

تصريح عاجل من "التعليم" بشأن الامتحانات الشهرية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الترجي يسجل الهدف الثاني في شباك الزمالك (فيديو)

منذ 37 دقيقة

10 معلومات لا تفوتك عن الملياردير باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ يوم

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موسيماني يحسم بديل كهربا في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يدك الاتحاد بثلاثية في الشوط الأول

بعد التتويج بالسوبر.. تعرف على الأفضل والأسوأ في الزمالك أمام الهلال

الزمالك يسحق الجونة بثلاثية ويغرد في صدارة الدوري

الزمالك يستفيق ويهزم المصري البورسعيدي ويواصل تصدره للدوري

الزمالك يسحق القطن التشادي بالسبعة في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية

عاجل.. اتحاد طنجة يفاجئ الزمالك ويسجل هدف التعادل (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

04:36 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث

06:41 م

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات