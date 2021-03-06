عاجل - الترجي يضرب شباك الزمالك بالهدف الأول (فيديو)





جاء الهدف في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعد مرر حمدي النقاز كرة رائعة إلى ويليام توغي الذي سددها مباشرة في شباك محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي القلعة البيضاء وسط مشاهدة مدافعي الزمالك.

سجل الإيفواري ويليام توغي ميل لاعب الترجي الرياضي التونسي، الهدف الأول لفريق أمام نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.