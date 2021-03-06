الصور الأولى لبدء هدم عقار الهرم المحترق

بدأت الأجهزة المعنية، قبل قليل، في تنفيذ قرار اللجنة الهندسية بهدم عقار الهرم المحترق، الكائن بنطاق مدينة كرداسة.





ورصدت "الفجر" الصور الأولية لهدم العقار، حيث قام العمال بتكسير حوائط الأدوار من الأسفل إلى الأعلى يدويًا حتى لا يسقط مرة واحدة.



وتم تشكيل لجنة هندسية للمرة الثانية لمعاينة العقار وبالفعل تم اصدار قرار الإزالة بشكل نهائى عقب المعاينة، بعد اخلاء العقار من المنقولات الخاصة بالسكان، حيث تم استخدام ونش لإخلاء المنقولات مز الوحدات السكنية.



وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط العقار بالكامل كما أغلقت أسفل كوبرى الطريق الدائرى، وكذلك حارة مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من العقار.



يذكر أن المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة أربعة متهمين من مسئولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا "بحريق برج فيصل".