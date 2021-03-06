فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث



وحقق عرب الرمل الفوز خارج ملعبه على غزل شبين الذي لعب اللقاء بالناشئين بنتيجة 2-0 سجلهما محمود عاطف بيبو في الشوط الأول وشكري ابراهيم في الشوط الثاني .



وحقق مركز شباب تلا الفوز على منوف بنتيجة 3-1 عن طريق اسلام علم الدين وهشام سرحان وأحمد بيكو في الشوط الثاني، وأحرز هدف منوف البديل محمد مختار من ركلة جزاء في الدقيقة 88 قبل ختام اللقاء.



وحقق نادي ديرب نجم فوزا كبيرا على شقيقة مركز شباب ديرب نجم 4-1 عن طريق محمود سامي بالشوط الأول وصلاح حسن ومدحت عبد الرحيم وعلاء الويشي، بالشوط الثانيوجاء هدف شباب ديرب عن طريق اللاعب أحمد علي بالشوط الثاني.



ترتيب المجموعة العاشرة



1- بلبيس 37 نقطة

2- الشرقية 35 نقطة

3- فاقوس 34 نقطة

4- ميت خلف 31 نقطة

5- تلا 28 نقطة

6- ابو حماد 24 نقطة

7- ميت خاقان 20 نقطة

8- أبو كبير 20 نقطة

9- منوف 20 نقطة

10- بطا 19 نقطة

11- عرب الرمل 18 نقطة

12- غزل شبين 18 نقطة

13- ديرب نجم 13 نقطة

14- عرابي 9 نقاط

15- شباب ديرب 3 نقاط



حقق فريق بلبيس فوزا صعبا وغاليا خارج ملعبه على حساب مضيفة فريق ميت خاقان بهدف دون مقابل ضمن مباريات السبت بالجولة الثانية للدور الثاني من القسم الثالث.جاء هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني عن طريق اللاعب أحمد عيد .وحقق الشرقية فوزا مهما على حساب فريق أبو كبير بهدفين دون مقابل أحرزهما محمود أنيس بالشوط الأول وعبد الفتاح سعيد دروجبا بالشوط الثاني .وتغلب مركز شباب أبو حماد على نظيرة فريق مركز شباب عرابي بهدف دون مقابل سجل الإفريقي أمادو باه .وفاز ميت خلف على مركز شباب بطا 3-2 أحرز منهم اللاعب أحمد صلاح هدفين بالشوط الثاني وفي الشوط الثاني سجل ثنائية فريق بطا محمد السيد لبيب وعبد النبي السيد، وقبل ختام اللقاء أحرز ميت خلف هدف الفوز .