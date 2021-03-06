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عاجل - الزمالك يدرك التعادل أمام الترجي التونسي (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل أحمد فتوزح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التعادل لفريقه أمام الترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بينية رائعة من التونسي فرجاني ساسي وصلت لأبو الفتوح الذي سددها مباشرة بشكل رائع في شباك فاروق بن مصطفي حارس الترجي التونسي الذي لم يستطيع فعل أي شيء تجاه تسديدة لاعب الفريق الابيض.

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فتوح الفريق الابيض الزمالك

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