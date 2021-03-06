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فوز الحرية والهلال ومركز شباب الحمام بالقسم الثالث

السبت 06/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح مركز شباب الحمام في تحقيق فوز غالي خارج الديار علي مركز شباب برج العرب بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.

ليرفع شباب الحمام رصيدة للنقطة ال16، ويتوقف رصيد شباب برج العرب عند النقطة السادسة.

وعلي ملعب مركز شباب مطروح نجح الحرية في الفوزعلي الشرطي المطروحي متذيل المجموعة بهدفين مقابل لاشئ. ليرفع الحرية رصيدة للنقطة 22، ويتوقف رصيد الشرطة عند النقطة الرابعة.

وفي ثالث مباريات نجح هلال الضبعة في الفوز علي مطروح بهدفين مقابل هدف ليرفع الهلال رصيدة للنقطة ال20، ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة الخامسة.

وتختتم مباريات الجولة الأحد بمواجهه قوية حيث يواجه شباب الضبعة الوصيف برصيد 20 نقطة متصدر المجموعة برصيد 23 نقطة.
ويسعي الفريقين للفوز للظفر بالمركز الأول من أجل الصعود للقسم الثاني.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب :
 
1-مصري السلوم 23 نقطة
2- شباب الضبعة 20 نقطة
3- الحرية 22 نقطة
4- الزهور 20 نقطة
5- الهلال 20 نقطة
6- م.شباب الحمام 16 نقطة
7- م.شباب برج العرب 6 نقاط
8- مطروح 5 نقاط
9- الشرطة 4 نقاط

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