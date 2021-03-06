Advertisements
عاجل - الترجي يسجل الهدف الثاني في شباك الزمالك (فيديو)
السبت 06/مارس/2021 - 06:46 م
الفجر الرياضي
Advertisements
سجل محمد علي نجم الترجي الرياضي التونسي، الهدف الثاني لفريقه أمام الزمالك المصري، لتصبح النتيجة تقدم الفريق التونسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
جاء الهدف في الدقيقة 45 من ضربة جزاء احتسابها الحكم ضد محمد عبد الغني بعد عرقلته لرؤوف بن غيث لاعب الترجي التونسي داخل منطقة الجزاء.
وكان أحمد فتوح قد سجل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 40.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements