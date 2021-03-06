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رومانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
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 سجلت رومانيا أكثر من 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو (رومانيا الدولي)، السبت أن معدل الإصابة بالعاصمة بوخارست قد ارتفع أمس، ما أدى إلى دخول المدينة مجددا المنطقة المصنفة باللون الأحمر من حيث انتشار إصابات كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد إصابات الفيروس المؤكدة بلغ في البلاد أكثر من 842 ألف إصابة، كما تجاوز العدد الكلي لحالات الوفاة جراء المرض حاجز الـ20 ألفًا و850 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

وتمكنت السلطات الصحية الرومانية من تطعيم أكثر من 1.1 مليون مواطن بالقاحات المضادة لكورونا، والتي معظمها من تطوير شركتي "فايزر-بيونتك" الأمريكية الألمانية التي تقوم بتصنيع اللقاح، كما تم التطعيم أيضا بلقاحات من تطوير شركتي "موديرنا" الأمريكية، و"آسترازينكا" البريطانية السويدية.

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