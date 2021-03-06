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عاجل.. بابا الفاتيكان يحضر قداسا في كنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك في بغداد

السبت 06/مارس/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات حية من إحياء البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداسًا في كنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك في بغداد.

وكان استقبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح بابا الفاتيكان في قصر السلام، كما قاموا بتبادل الهدايا، حيث أهدى رئيس العراق
البابا فرنسيس جداريتان من تصميم شيخ النحاتين محمد غني حكمت تحمل اسم "درب الآلام" للسيد المسيح.

بابا الفاتيكان يلتقى بالمرجع الشيعي علي السيستاني:

وفى اليوم الثانى للزيارة قام البابا فرنسيس بلقاء تاريخى مع المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله على السيستاني، ولمدة 45 دقيقة بمنزله بمدينة النجف بالعراق ودار الحديث خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية في هذا العصر ودور الايمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها.

- بابا الفاتيكان يزور مدينة أور الأثرية مسقط رأس النبى إبراهيم:


زار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مدينة أور العراقية والتقى بأصحاب الديانات في المنطقة واستمع في البداية إلى تلاوة سورة إبراهيم من القرآن الكريم من أحد الحضور مع الوفد الإسلامى فى منطقة أور الأثرية، عقب ذلك وقف الجميع في حالة خشوع برفقه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والذى حاوطه الوفود المتعددة من جميع الديانات لكي يأدوا صلاة مشتركة من بلدة مسقط رأس سيدنا إبراهيم، كما استمع لجزء من الكتاب المقدس


- بابا الفاتيكان يترأس قداس من كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية:

ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان القداس الألهى من كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية بالعاصمة العراقية بغداد وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الرئيس العراقى برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى ورئيس تحالف (عراقيون) عمار الحكيم ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد من المسؤولين وصلوا لحضور القداس أيضا.

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