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"ادي بحتك".. المطرب سمسم شهاب يطرح أحدث أغانية "فيديو"

السبت 06/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح الفنان سمسم شهاب، أحدث أغانيه بعنوان "أدي بختك"، وذلك موقع نشر الفيديوهات الشهير "يويتوب".

أغنية "أدي بختك" من كلمات أيمن الطويل، ألحان وتوزيع علاء غنيم، هندسه صوتيه محمد جوده، وتميل الأغنية إلى الطابع الدرامي.

كلمات الأغنية
عمال بَطيب خطرهم وبقول وماله مانت الكبير وبتسامحهم مهما قالو
أتاري ذنبك وإن عيبك هي طيبتك وكل همك تعدل الناس اللي مالو
آدي بختك ويّا ناس بيكرهوك عاملين حبيبك وبهداوه بيشنقوك
وإن طالو عضمك ولا جلدك يسلخوك أقرب ما فيهم يبقي ابن أمك وأبوك
مين خاف عليك أو حتي يسأل إنت فينك وإن غبت فكر وقال الله يعينك
بالعكس خالص واللي أغرب من كده واكلين معاك والسرقة تبقي عيني عينك
مالقتش خالص حد جايلي بـ نِيه سالكه ناس عقارب كدابين ملهمش مالكه
كله رامي عليك حموله وعشمه قاتله ناس متعرفلهمش مله ولا حتي ماركه
ناس ما شوفتش منها خير وسواد ماليهم ماشي زي السيف معاهم بَعلِي فيهم
وأما تبقي الدنيا حلوه ويبقوا حاجه بينسو أي جِميل عملته مره ليهم
يااه ده عالم صعبه أفعالهم رخيصة مش لاقي ليهم معني غير دي نفوس خبيثه
وقت همك متلقيش ولا حد جمبك وأما تعلي يطبلولك ما هي يلا هيصه
مالقتش خالص حد جايلي بـ نِيه سالكه ناس عقارب كدابين ملهمش مالكه
كله رامي عليك حموله وعشمه قاتله ناس متعرفلهمش مله ولا حتي ماركة".

يذكر أن شهاب قد طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "وجودك فارق"، وهي من كلمات أحمد غريب، لحن وتوزيع علاء غنيم، هندسة صوتية محمد جودة، إنتاج شريف صلاح وإخراج حسام المهدي.

كما يكثف "شهاب" جلسات العمل بالأستوديو لتجهيز مجموعه من الاغاني صرح بأنها مختلفة عن مجمل أغانيه السابقة.

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سمسم شهاب المطرب سمسم شهاب

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