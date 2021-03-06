الزمالك يسقط في الشوط الأول ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا

سقط الزمالك أمام الترجي الرياضي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمود عبد الرحيم “جنش” في حراسة المرمى، محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي في خط الدفاع، و فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بنشرقي في خط الوسط، وحميد أحداد في خط الهجوم.





حاول الزمالك مباغتة أصحاب الأرض بالضغط العالي، وانطلاق يوسف أوباما من الجبهة اليمنى وأرسل عرضية عرضية اصطدمت بقدم مدافع الترجي وتحولت لركلة ركنية.





وبعدها حاول الترجي الدخول في اللقاء، وأرسل عرضية سهل تعامل معها “جنش” بثات، وعاد الزمالك وضغط على الفريق التونسي وحصل على ركلة ركنية لم تشكل أي خطورة على مرمى الترجي.





اعتمد الزمالك في هجماته على أشرف بن شرقي ويوسف أوباما بجانب أحمد سيد “زيزو”، بينما لجأ صاحب الأرض للكرات العالية التي تعامل معها دفاع الفريق بثبات.





وحصل الترجي على ركلة ركنية من الجبهة اليمنى تعامل معها جنش بثبات، وبعدها استعاد الزمالك السيطرة على منطقة وسط الملعب بفضل الضغط العالي على الفريق التونسي في وسط ملعبه.





نشط الزمالك هجومه على الفريق التونسي من الجانب الأيمن الذي يشغله حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو ويميل عليهما يوسف أوباما.





واستحوذ الترجي نسبيا على منطقة الوسط، لكن دوم خطورة حقيقية على مرمى “جنش”، وحاول الزمالك فتح جبهة بعمق الملعب عن طريق محاولات ساسي وأوباما و بن شرقي.





توغل حمدي النجاز من الجبهة اليمنى، ومر من أحمد فتوح وأرسل عرضية لتوجي محرزا الهدف الأول لأصحاب الأرض، وبعدها حاول الفريق العودة للمباراة، وكثف هجومه من الجبهة اليمنى، وتألق فاروق بن مصطفى حارس الترجي وأنقذ فرصة هدف مؤكد من حميد أحداد، الذي استقبل عرضية أرضية من أحمد سيد زيزو، إلا أن الحارس التونسي تصدى للكرة ببراعة.





وواصل الزمالك ضغطه من أجل إدارك التعادل، ووصلت الكرة داخل منطقة الجزاء لحميد أحداد الذي فشل في ترويضها ليتدخل مدافع الترجي ويشتت الكرة بعيدا عن منطقة الخطورة.





ومن هجمة منظمة، أدرك أحمد فتوح التعادل للفريق، بعدما استقبل تمريرة ساحرة من فرجاني ساسي داخل منطقة الجزاء ليسددها بقدمه اليمنى على يمين الحارس التونسي.





واشهر الحكم البطاقة الصفراء لأحمد فتوح بعد تدخله مع حارس الترجي، ولجأ بعدها الفريق التونسي للعنف مع لاعبي الفريق في ظل سيطرة الزمالك على منطقة وسط الملعب.





وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء للترجي بعد سقوط لاعب الفريق التونسي داخل المنطقة، سجل منها محمد علي بن رمضان الهدف الثاني للترجي.





احتسب الحكم ثلاث دقائق كوقت بدلا من ضائع، حاول فيهم الفريق تعويض النتيجة، وطلب الزمالك الحصول على ركلة جزاء إلا أن الحكم لم يحتسب خطأ على لاعب الترجي لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي التونسي بهدفين لهدف.



