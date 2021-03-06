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غداً..أنغام ضيفة برنامج "أجمد 7 الساعة 7" على "نجوم أف.إم"

السبت 06/مارس/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحل النجمة الكبيرة أنغام، غداً الأحد، ضيفة على إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، في حلقة خاصة من برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، الذى تقدمه المذيعة جيهان عبد الله، لتكشف عن العديد من أخبارها الحصرية لجمهور الإذاعة مثل ألبومها الجديد الذى سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

كما تطرح النجمة أنغام، أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق"، غداً خلال وجودها في البرنامج وسيتم إذاعتها فى الحلقة لمعرفة آراء جمهورها الكبير في الوطن العربى، وتكشف أنغام عن كواليس حفلها الغنائى الجديد المقرر إقامته يوم 26  من شهر مارس الجارى في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

النجمة أنغام تتحدث فى البرنامج عن أغنيتها "أنا قدها" ضمن حملة "100 مليون صحة"، خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وهى ليست المرة الأولى التى تدعم فيها المرأة حيث سبق وقدمت عددة أغنيات للمرأة.

يذكر إن برنامج "أجمد 7 الساعة 7" يذاع من الأحد للخميس في كل أسبوع وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV".

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