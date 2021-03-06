10 معلومات لا تفوتك عن الملياردير باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجديد

كشف الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم عن فوز باتريس موتسيبي رئيس نادي ماميلودي صنداونز برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية بعد انسحاب جميع منافسيه من الانتخابات التي كان مقررا انعقادها في 12 مارس الجاري.





وذكر الحساب الرسمي لاتحاد جنوب إفريقيا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بات رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما انسحب جميع المنافسين له في الانتخابات".





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجديد:-





1- باتريس موتسيبي من مواليد 28 يناير لعام 1962 يبلغ عمره (59 عامًا).





2- موتسيبي رجل أعمال جنوب أفريقي وأحد أقطاب صناعة التعدين في إفريقيا، قدرت مجلة فوربس سنة 2015 ثروته بـ 2.4 مليار دولار، ويعد واحد من أغني أغنياء العالم.





3- احتل رئيس الكاف الجديد المركز 847 في قائمة أغني أغنياء العالم، كما يحتل المرتبة السادسة في أغنياء جنوب أفريقيا والـ22 علي مستوي أغنياء إفريقيا.





4- بداية عمل الملياردير الجنوب إفريقي في مجال كرة القدم كانت عام 1998 بعدما قام برعاية دوري الدرجة الثالثة هناك.





5- اشترى موتسيبي نادي صنداونز عام 2004 وحقق معه نجاحات كبيرة وسيطر على كرة القدم في جنوب إفريقيا بحصد العديد من الألقاب والبطولات على مدار السنوات الماضية.





6- يدير موتسيبي حاليا مجموعة شركات "أفريكان رينبو مينيرالز" للمناجم والتعدين في بلاده وعدد من الدول المجاورة.





7- يشغل موتسيبي منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات بما في ذلك كونه رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "هارموني جولد" التي تعد واحدة من أكبر خمس شركات تعدين للذهب علي مستوي العالم.





8- رغم أنه واحد من أغني أغنياء العالم وقدم الكثير من الخدمات الخيرية لبلاده إلا أن شهرته لم تذع في جنوب أفريقيا إلا بعد امتلاكه لنادي ماميلودي صن داونز لكرة القدم الذي يعد واحدا من أكبر الأندية بالقارة السمراء.





9- يعد موتسيبي أول إفريقي يستجيب لحملة تعهد العطاء التي أطلقها عام 2010 كل من وارن بافيت وبيل غيتس بهدف تشجيع أثرياء العالم للتبرع بجزء كبير من ثرواتهم لأهداف إنسانية خيرية.





10- أعلن باتريس موتسيبي عام 2013 تبرعه بنصف ثروته لمصلحة الأعمال الخيرية والفقراء.



