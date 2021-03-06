Advertisements

10 معلومات لا تفوتك عن الملياردير باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجديد

السبت 06/مارس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
كشف الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم عن فوز باتريس موتسيبي رئيس نادي ماميلودي صنداونز برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية بعد انسحاب جميع منافسيه من الانتخابات التي كان مقررا انعقادها في 12 مارس الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد جنوب إفريقيا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بات رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما انسحب جميع المنافسين له في الانتخابات".

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجديد:-

1- باتريس موتسيبي من مواليد 28 يناير لعام 1962 يبلغ عمره (59 عامًا).

2- موتسيبي رجل أعمال جنوب أفريقي وأحد أقطاب صناعة التعدين في إفريقيا، قدرت مجلة فوربس سنة 2015 ثروته بـ 2.4 مليار دولار، ويعد واحد من أغني أغنياء العالم.

3- احتل رئيس الكاف الجديد المركز 847 في قائمة أغني أغنياء العالم، كما يحتل المرتبة السادسة في أغنياء جنوب أفريقيا والـ22 علي مستوي أغنياء إفريقيا.

4- بداية عمل الملياردير الجنوب إفريقي في مجال كرة القدم كانت عام 1998 بعدما قام برعاية دوري الدرجة الثالثة هناك.

5- اشترى موتسيبي نادي صنداونز عام 2004 وحقق معه نجاحات كبيرة وسيطر على كرة القدم في جنوب إفريقيا بحصد العديد من الألقاب والبطولات على مدار السنوات الماضية.

6- يدير موتسيبي حاليا مجموعة شركات "أفريكان رينبو مينيرالز" للمناجم والتعدين في بلاده وعدد من الدول المجاورة.

7- يشغل موتسيبي منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات بما في ذلك كونه رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "هارموني جولد" التي تعد واحدة من أكبر خمس شركات تعدين للذهب علي مستوي العالم.

8- رغم أنه واحد من أغني أغنياء العالم وقدم الكثير من الخدمات الخيرية لبلاده إلا أن شهرته لم تذع في جنوب أفريقيا إلا بعد امتلاكه لنادي ماميلودي صن داونز لكرة القدم الذي يعد واحدا من أكبر الأندية بالقارة السمراء.

9- يعد موتسيبي أول إفريقي يستجيب لحملة تعهد العطاء التي أطلقها عام 2010 كل من وارن بافيت وبيل غيتس بهدف تشجيع أثرياء العالم للتبرع بجزء كبير من ثرواتهم لأهداف إنسانية خيرية.

10- أعلن باتريس موتسيبي عام 2013 تبرعه بنصف ثروته لمصلحة الأعمال الخيرية والفقراء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موتسيبي رئيس الكاف باتريس موتسيبي الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ يوم

10 معلومات لا تفوتك عن الملياردير باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

برنامج الكورة - «حاميها حراميها».. شاهد كواليس اقتحام نادى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تشكيل ناري للترجي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يحسم بديل كهربا في الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الترجي يهز شباك الزمالك بالهدف الثالث (فيديو)

منذ 14 دقيقة

فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث

منذ 43 دقيقة

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

عاجل - الترجي يسجل الهدف الثاني في شباك الزمالك (فيديو)

منذ 39 دقيقة

تصريح عاجل من "التعليم" بشأن الامتحانات الشهرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

قاهر الأهلي والزمالك.. ماذا قدم بيتسو موسيماني مع صنداونز بعد تجديد عقده؟ (أرقام)

خليفة فايلر.. 10 معلومات لا تفوتك عن "موسيماني" مدرب الأهلي المحتمل

أول رسالة من موسيماني بعد الرحيل عن صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. أرقام وبطولات موسيماني خلال مسيرته التدريبية

"ملياردير" صن داونز يترشح لرئاسة الكاف

مدرب الأهلي يكشف حقيقة لقائه مع رئيس صن داونز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

04:36 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث

06:41 م

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات