الري: تخصيص رقم لتلقي شكاوى إلقاء المخلفات في الترع

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أي ترعة تأخذ وقت وتكاليف كبيرة لتطويرها وتبطينها، موضحًا أن الترعة الواحدة تحتاج الملايين من الجنيهات حتى يتم تأهيلها.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مهندسين الوزارة يعملون في مشروع تطوير الترع والمصارف، والإشراف على أعمال المقاولين.



وأوضح محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الترع أصبحت خالية من الحشائش والمخلفات بعد تبطينها، لذا يجب على المواطنين المحافظة على الترع وعدم إلقاء القمامة بها.



ولفت إلى أن الصورة المنتشرة لترعة تمتلئ بالمخلفات توجد بالقرب من البدرشين، ومنتهي من تطويرها منذ أسبوع، موضحًا أن المحافظة على الترعة مسئولية مجتمعية ينبغي على القاطنين بجوار الترع القيام بهذا الدور.



وأكد أن وزارة الموارد المائية والري خصصت رقم هاتف 01068800587، حتى يتسنى للمواطن أن يبلغ عن أي ملاحظة منه لشكاوى مخلفات في الترع، وأجهزة وزارة الري تتحرك سريعًا لعلاج المشكلة.



واستطرد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، «نحتاج لقانون قوي يتعامل مع التعديات على مياه الترع والمصارف ونهر النيل ومحطات الرفع وأملاك الري».

