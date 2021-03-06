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بنها يٌسقط الشمس في موقعة قوية بالقسم الثالث
السبت 06/مارس/2021 - 06:59 م
محمد عوني
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حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق الشمس على ملعب الشمس بهدف نظيف فى الجولة العشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .
احرز هدف بنها ايمن رشاد فى الدقيقة ١٧ من الشوط الأول
وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بالتشكيل الأتى ....
احمد رجب وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب وإسلام بيومى وعماد الصواف وليام وأيمن رشاد
وخاض عبد السلام نجاح المدير الفنى للشمس المباراة بالتشكيل الأتى ....
محمد عبد المنعم واحمد صفوت واحمد شكرى ومروان محمد وإسلام محمد ومحمد عصام الدين ومحمد ابو العزم ومحمود عبد المنعم واحمد عامر واحمد شعبان وهشام محى الدين
وادار اللقاء وائل فرحان حكم ساحة وعاونه كلا من سامح شعبان ومحمد عبد الله من منطقة الإسماعيلية
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٣٧ نقطة وتوقف رصيد الشمس عند ٢٨نقطة .
احرز هدف بنها ايمن رشاد فى الدقيقة ١٧ من الشوط الأول
وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بالتشكيل الأتى ....
احمد رجب وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب وإسلام بيومى وعماد الصواف وليام وأيمن رشاد
وخاض عبد السلام نجاح المدير الفنى للشمس المباراة بالتشكيل الأتى ....
محمد عبد المنعم واحمد صفوت واحمد شكرى ومروان محمد وإسلام محمد ومحمد عصام الدين ومحمد ابو العزم ومحمود عبد المنعم واحمد عامر واحمد شعبان وهشام محى الدين
وادار اللقاء وائل فرحان حكم ساحة وعاونه كلا من سامح شعبان ومحمد عبد الله من منطقة الإسماعيلية
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٣٧ نقطة وتوقف رصيد الشمس عند ٢٨نقطة .
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