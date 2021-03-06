فرنسا تغلق شمال البلاد بسبب فيروس كورونا

ذكرت فضائية "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل، أن السلطات الفرنسية أعادت الإغلاق شمال البلاد للسيطرة على كورونا.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، يوم الخميس، عن تسجيلها 25279 إصابة و293 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.