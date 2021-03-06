مجلس الأعمال المصري السوداني: حجم التبادل التجاري الحالي ليس على المستوى المطلوب (فيديو)

قال شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني، إن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والسودان والذي يصل إلى 8 مليار دولار ليس على المستوى المطلوب ولا يتناسب مع العلاقة الممتدة بين البلدين عبر التاريخ.



وأضاف "الجبلي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هناك ضرورة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الشعبين ولاسيما لوجود طريق بري يربط بين الشعبين.



وأشار إلى أن السبب في ضعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بسبب المعوقات على المنافذ البرية سواء الإدارية أو البيروقراطية والتي تعيق هذا التبادل وتصعب وصول المنتجات المصرية إلى مصر والعكس.



وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني، أن السودان مؤهلة لأن تكون مركز مهم للمحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية.

وكان التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالخرطوم، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.



وأشاد الرئيس السيسي، بعلاقات الأخوة المتبادلة والأزلية بين مصر والسودان وما بلغته من مستوى متقدم على كافة الأصعدة.



وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حرص بلاده على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات.



وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.