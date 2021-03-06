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مدرب ليستر سيتي: فاردي ليس له بديل

السبت 06/مارس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، بمستوى  مهاجمه جيمي فاردي، مؤكداً أنه  استثنائي بكل المقاييس، وإنه سيعمل على تخفيف العبء عن كاهل هداف الفريق بتعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينفرد فاردي بصدارة هدافي ليستر سيتي برصيد 14 هدفا في جميع المنافسات هذا الموسم لكنه هز الشباك مرة واحدة فقط في آخر 13مباراة شارك فيها.

ولعب فاردي (34 عاما) لاعب المنتخب الإنجليزي السابق أيضا دورا بارزا في فوز ليستر غير المتوقع بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 عندما أحرز 24 هدفا.

وقال رودجرز "بالنسبة لي فهو لاعب استثنائي. لا يوجد له بديل. إنه متميز في مسيرته وفي صفاته وفيما قدمه لليستر".

وأشار رودجرز إلى أنه لا يزال يتوقع الكثير من فاردي خلال الموسم الحالي والمواسم القليلة المقبلة بعد أن أحرز حتى الآن أكثر من 100 هدف لليستر في الدوري الإنجليزي.

وأضاف رودجرز "نفكر في تعزيز صفوف الفريق خلال الصيف".

ويحتل ليستر المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 27 مباراة وسيلتقي في وقت لاحق من اليوم السبت خارج ملعبه برايتون.

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