مفاجآت في مجال النقل والاتصالات والإنترنت.. هاني عمارة يعلن برنامجه الانتخابي للصحفيين

قال الكاتب الصحفي هاني عمارة المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنه قضى ثماني سنوات، عضوًا بمجلس نقابة الصحفيين، قدّم خلالها العديد من الخدمات التي مازالت باقية، من أبرزها مكتب حجز تذاكر القطارات بمبني النقابة، ومركز الخدمات التليفونية، وآلاف خطوط التليفون المحمول مع الدقائق المجانية، والتي مازال يتمتع بها الزملاء حتي الآن، إلي جانب خدمات أخرى كثيرة، مؤكدًا أن هذا حق أصيل للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.



وأضاف في بيان ترشحه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه منذ تركه للعمل النقابي، لم ينفصل عن التواصل و تقديم المساعدة لأي زميل أو زميلة، طالما استطاع ذلك. مؤكدًا حرصه الدائم على خدمة الزملاء الصحفيين، ولهذا السبب تقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي.





وأكد "عمارة" أنه سيعمل على إعادة ما فقدته النقابة من خدمات، وإضافة المزيد في مجال النقل الداخلي والمترو والسكة الحديد والإنترنت والاتصالات.



وفصّل "عمارة" برنامجه الانتخابي إلى جزئين، 4 نقاط تم إنجازهم، وخطوات أخرى سيعمل عليها حال فوزه بعضوية المجلس، وجاءت تلك النقاط كالتالي:



1- الاتفاق على تخفيض 30% من قيمة التذاكر على أتوبيسات مواصلات مصر المكيفة، والمزودة بخدمات الإنترنت، على أن يتم استخراج كارنيهات للزملاء الراغبين في ذلك.





2- الاتفاق على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق من داخل نقابة الصحفيين، دون أن يضطر الزميلات والزملاء الذهاب إلي مكاتب الاشتراكات في المحطات، و فيما يتعلق بالتخفيضات التي فقدناها في هذا المرفق الحيوي، هناك محاولات لعودتها مرة أخرى، من خلال إجراء حوار بهذا الشأن مع المسؤولين.



3- فيما يتعلق بالكارنيهات المُخفضة والمجانية الخاصة بالزملاء، الذين تجاوز عمرهم 65 عامًا، لركوب القطارات الروسية الجديدة، فقد تم الاتفاق مع رئيس هيئة السكة الحديد على أن يتم استخراجها من مقر النقابة، وتخصيص موظف لهذا الغرض، وذلك تكريمًا لهم، وحرصًا على راحتهم، وحتي لا يضطروا إلى اللجوء لمحطات السكة الحديد.



4- التجهيز لعرض سيكون مفاجأة، وسيقدم خدمات غير مسبوقة في مجال الإنترنت الأرضي والموبايل، إلى جانب المكالمات التليفونية.



وعلى المستوى المهني، أكد "عمارة" أنه سيدعو إلى تنظيم مؤتمر عام بمشاركة مجلس نقابة الصحفيين، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووزارة الدولة للإعلام، وممثلي رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمؤسسات القومية، وقدامى النقابيين وكبار الصحفيين؛ وذلك لفتح حوار موسع حول أوضاع الصحافة الورقية، وكيفية الحفاظ عليها والحلول، التي يمكن أن تساهم في دعم الصحافة في ظل انتشار المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وظهور وسائط منافسة، حتى وضع حلول وتصورات تحافظ على هذه المؤسسات والصحف والزملاء العاملين فيها، باعتبارها أحد روافد المعرفة والقوى الناعمة في مصر، ولها دور في تشكيل الرأي العام.





‎وفيما يخص المحور الثاني، أوضح "عمارة" أنه يركز على تغيير المواد الخاصة بالانتخابات في قانون نقابة الصحفيين الحالي رقم 76 لسنة 1970؛ نظرًا أن مواد الانتخاب بها تضييق في الاختيار، حيث أنها حددت يوم التصويت في يوم الإجازة الأسبوعية، ولا مبرر لعقد الانتخابات في يوم الجمعة فقط، وخاصة أن مقر النقابة يتوسط المؤسسات الصحفية، والتصويت في يوم عمل لن يعيق العمل على الإطلاق، وأيضًا ضرورة أن يشمل التغيير السماح ببدء التصويت مع التوقيع في كشوف الجمعيات العمومية وتسجيل الأسماء، بدلًا من انتظار اكتمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب فيما بعد تبدأ عمليات الفرز والنتائج، وإذا لم تكتمل فلم نخسر شيئًا، وتُعاد وفقًا للقانون حسب النصاب القانوني، لافتًا إلى أن هذا الأمر بطبيعة الحال سيقضي على التكدس؛ نظرًا أن الناخبين لن ينتظروا حتى اكتمال النصاب، مما يخلق حالة من الزحام والإجهاد والتكدس، لذلك يجب العودة للجمعية العمومية وإجراء ‎حوار حول هذه البنود، وبحث قانونيتها، وإمكانية تطبيقها.



وكان قد تقدم الكاتب الصحفي هاني عمارة، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لعضوية المجلس "فوق السن"، والمقرر انعقادها يوم الجمعة 19 مارس.