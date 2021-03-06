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بلاوي سودة.. عزة مصطفي تطالب بتغليظ العقوبات ضد من يلقي القمامة بالترع

السبت 06/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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هاجمت الإعلامية عزة مصطفي سلوك بعض المواطنين، بإلقاء المخلفات والقمامة فى الترع بعد تبطينها، وقالت: «الترع كانت تجلب بلاوي سودة وناموس وتتسبب في مشاكل صحية للمواطنين»، مطالبة بتغليظ العقوبات ضد من يلقي القمامة بالترع.

وتابعت خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها ناشدت المواطنين من قبل إرسال أي شكاوى تتعلق بالنظافة إلى صفحة البرنامج، حتى يتم المحافظة على مصر الحميلة الحضارية.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، أنه لا يجوز أن تعود الترع إلى شكلها السابق، بعدما تم إنفاق الملايين عليها، ولا بد من المحافظة عليها كي لا تعود لها الروائح الكريهة والمناظر القبيحة».

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