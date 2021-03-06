نيجيريا تقدم حوافز على التحويلات النقدية من الخارج عبر القنوات الرسمية لتوفير العملة الصعبة

قرر البنك المركزي النيجيري تقديم حوافز لمتلقى التحويلات النقدية الذين يستخدمون القنوات الرسمية لجلب دولارات أمريكية إلى نيجيريا من الخارج ، وذلك في أحدث خطوة من جانب السلطات لزيادة تدفق التحويلات المالية بالنقد الأجنبى إلى داخل البلاد وسط نقص تعانيه نيجيريا فى العملة الصعبة.





وسيحصل المتلقون للتحويلات القادمة من الخارج على 5 نايرا مقابل كل دولار واحد يقومون بتحويله من خلال مؤسسات وشركات تحويل الأموال الدولية المرخصة وكذلك البنوك التجارية .





ونقلت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء عن تعميم للبنك المركزي النيجيرى أصدره الليلة الماضية القول أن برنامج الحوافز الخاصة بالحوالات القادمة من الخارج سيستمر من الثامن من مارس الجارى وحتى الثامن من مايو المقبل .





وكان قد تم تخفيض قيمة عملة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مرتين منذ مارس من العام الماضي بعد انخفاض حاد في مبيعات النفط و تحويلات العاملين بالخارج الأمر الذى أدى إلى نقص فيما لديها من احتياطى من الدولارات.





ويمكن أن تؤدى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي النيجيرى لتعزيز التدفقات القادمة من الخارج إلى جانب انتعاش في أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على العملة المحلية .



