Advertisements

نيجيريا تقدم حوافز على التحويلات النقدية من الخارج عبر القنوات الرسمية لتوفير العملة الصعبة

السبت 06/مارس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قرر البنك المركزي النيجيري تقديم حوافز لمتلقى التحويلات النقدية الذين يستخدمون القنوات الرسمية لجلب دولارات أمريكية إلى نيجيريا من الخارج ، وذلك في أحدث خطوة من جانب السلطات لزيادة تدفق التحويلات المالية بالنقد الأجنبى إلى داخل البلاد وسط نقص تعانيه نيجيريا فى العملة الصعبة.

وسيحصل المتلقون للتحويلات القادمة من الخارج على 5 نايرا مقابل كل دولار واحد يقومون بتحويله من خلال مؤسسات وشركات تحويل الأموال الدولية المرخصة وكذلك البنوك التجارية .

ونقلت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء عن تعميم للبنك المركزي النيجيرى أصدره الليلة الماضية القول أن برنامج الحوافز الخاصة بالحوالات القادمة من الخارج سيستمر من الثامن من  مارس الجارى وحتى الثامن من  مايو المقبل .

وكان قد تم تخفيض قيمة عملة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مرتين منذ مارس من العام الماضي بعد انخفاض حاد في مبيعات النفط و تحويلات العاملين بالخارج الأمر الذى أدى إلى نقص فيما لديها من احتياطى من الدولارات.

ويمكن أن تؤدى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي النيجيرى لتعزيز التدفقات القادمة من الخارج إلى جانب انتعاش في أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على العملة المحلية .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيجيريا التحويلات الخارجية البنك المركزي النيجيري أزمة الدولار

أخبار تهمك

10 معلومات لا تفوتك عن الملياردير باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - تشكيل ناري للترجي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

برنامج الكورة - «حاميها حراميها».. شاهد كواليس اقتحام نادى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريح عاجل من "التعليم" بشأن الامتحانات الشهرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الترجي يسجل الهدف الثاني في شباك الزمالك (فيديو)

منذ 36 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ يوم

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل - الزمالك يدرك التعادل أمام الترجي التونسي (فيديو)

منذ 39 دقيقة

موسيماني يحسم بديل كهربا في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

"المركزي الإماراتي": الإيداعات النقدية للبنوك تتجاوز 21.4 مليار درهم

غدًا.. بدء العمل بقرار البنك المركزي الجديد المتعلق بالمستثمرين الأجانب

خبير يوضح إجراءات عاجلة لوقف تدهور العملة اليمنية

"المركزي اللبناني" يصدر قرار جديد بسبب أزمة النقد الأجنبي

14 % تراجع متوقع بتحويلات العاملين بالخارج في 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

04:36 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث

06:41 م

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات