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تشكيل الجهاز الفني الجديد لبتروجت بقيادة ربيع ياسين

السبت 06/مارس/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن مجلس إدارة نادي بتروجت برئاسة ابراهيم رمضان تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الكروي الأول بدوري القسم الثاني بقيادة ربيع ياسين لاعب الأهلي الأسبق.

وضم الجهاز المعاون لياسين كلاً من علي عاشور مدرب عام وأحمد ابو مسلم مساعد مدرب، وهشام السيد مدرب حراس مرمي، ومحمد سعد مخطط احمال وأيمن محمد محلل اداء .

ويعد ربيع ياسين ثالث مدير فني يقود الفريق البترولي عقب رحيل الثنائي علاء عبد العال، وياسر رجب الذي تولى المهمة مؤخراً قبل أن يرحل عقب الخسارة من كوكاكولا.


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