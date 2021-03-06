أعلن الحساب الرسمي لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، عن تولي باتريس موتسيبي رئيس نادي صنداونز الجنوب أفريقي، رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلفًا للملغاشي أحمد أحمد.





وذكر اتحاد جنوب إفريقيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بات رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتزكية، بعدما انسحب جميع المنافسين له في الانتخابات".





من هو الملياردير "موتسيبي" رئيس الكاف الجديد؟





باتريس موتسيبي من مواليد 28 يناير لعام 1962، في مدينة "بريتوريا" بجنوب إفريقيا، درس في مدرسة داخلية كاثولكية رومانية، كما درس في جامعة سوازيلاند وحصل على بكالوريوس في الآداب، كما حصل على شهادة في القانون تخصص في التعدين وقانون الأعمال، ومتزوج من بريشوس مولوي ولديه 3 أطفال.





والده أوغسطين موتسيبي كان يعمل مدرسًا في البداية، ثم أصبح رجل أعمال صغير، تم نفي والده بسبب معارضته للفصل العنصري، وتحول لموزع للخمور، وسار "موتسيبي" على نهج والده حتى عمل في مجال التعدين في بداياته، حتى أصبح واحد من أهم رجال الأعمال في إفريقيا والعالم.





رغم أن موتسيبي نشأ في ظروف عنصرية صعبة لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق نجاح كبير في مجال التعدين وهو مؤسس شركة African Rainbow Minerals ويعمل كرئيس تنفيذي لها، تمتلك الشركة مصالح في مجموعة واسعة من المناجم، وحقق انجازات هائلة على كافة المستويات خلال سنوات قليلة.





شغل موتسيبي عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات ، بما في ذلك كونه الرئيس غير التنفيذي لشركة Harmony Gold - ثاني أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم، وهو أيضا نائب رئيس شركة سنلام، وتم اختياره كأغنى رجل في جنوب إفريقيا في عام 2012 ، وتصدر قائمة الأغنياء السنوية لصحيفة صنداي تايمز ، حيث تقدر ثروته بأكثر من 20 مليار راند ، أي ما يقرب من مليار دولار أمريكي.





حصل على جائزة أفضل رجل أعمال في جنوب أفريقيا في عام 2002، وبداية من عام 2019 تم تصنيفه كأغنى 962 شخصًا في العالم وكذلك ثالث أغنى جنوب أفريقي. وهو أيضًا مالك نادي ماميلودي صنداونز لكرة القدم.



