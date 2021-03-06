فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك









حدد الدولي التونسي فرجانى ساسى لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطالبه لإدارة القلعة البيضاء لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن فرجاني أن ساسى طلب الحصول على 2 مليون دولار خالصة من الضرائب من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





وتابع المصدر، أن مسؤولو نادي الزمالك يحاولون الضغط على ساسي من أجل الحصول على مليون و600 ألف دولار فى الموسم الواحد لتجديد عقده.





ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، جلسة بين إدارة الزمالك مع وكيل أعمال ساسي لبحث الموقف النهائي الخاص بتجديد عقده.



