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كيفية صرف الدفعة الأخيرة لمنحة العمالة غير المنتظمة؟

السبت 06/مارس/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن مجلس الوزراء، عن صرف الدفعة الثالثة والأخيرة للعمالة غير المنتظمة، غدًا الأحد، وقدرها 500 جنيه، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفاً للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.


ونستعرض لكم كيفية الحصول على الدفعة الأخيرة للمنحة في السطور التالية:-


- تصرف الحكومة غدًا المنحة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة ومقدرها 500 جنيه
- الدخول على رابط وزارة القوى العاملة
- النقر على خيار منحة العمالة غير المنتظمة
- كتابة البيانات المطلوبة منك الرقم القومي والاسم رباعي
- النقر على كلمة استعلام
- يمكن الاستعلام عن طريق إرسال رسالة نصية تضم الرقم القومي على رقم 142
- ستتلقى رسالة بالرد عن أحقية المواطن في المنحة أم لا
- يمكن الاتصال على رقم 142 للاستفسار مجانا عن المنحة
- تصل رسالة نصية من رقم 2030 فقط، لتدل على أنك مستحق
- يحدد لك ميعاد التوجه لأقرب مكتب بريد تابع له، لتسلم المنحة







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