Advertisements

فنزويلا تصدر ثلاث أوراق نقدية جديدة في مواجهة التضخم

السبت 06/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن البنك المركزي الفنزويلي أمس أنه سيوسّع نظامه النقدي من خلال إصدار ثلاث أوراق نقدية جديدة من بينها واحدة تبلغ قيمتها مليون بوليفار، في ظل التضخم الجامح، وفقا لـ"الفرنسية".

وهذه الأوراق النقدية الجديدة التي تبلغ قيمتها 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار "سيبدأ التداول بها تدريجيا اعتبارا من 8 مارس 2021" من أجل "تلبية حاجات الاقتصاد الوطني" وفق ما قالت الجهة المصدرة في بيان.

لكن هذه الاوراق مجتمعة لا تمثل ما يعادل دولارا أمريكيا الذي يستبدل حاليا بـ1.88 مليون بوليفار.
ويبلغ سعر كيلوغرام من الطماطم وثماني قطع خبز و250 ملّلتر صودا أو صابون رديء النوعية، حوالى مليون بوليفار في اقتصاد فنزويلي يعاني للسنة الرابعة من التضخم المفرط الذي وصل إلى نحو ثلاثة آلاف في المائة في 2020.

وتم استبدال البوليفار عمليا بالدولار الذي أصبح العملة الفعلية في فنزويلا.

في المتاجر، تعرض الأسعار بالدولار ويتم الدفع بالعملات الأجنبية.

ومن أجل الدفع بالعملة المحلية، يستخدم السكان المحليون عادة بطاقة ائتمان أو يجرون تحويلا مصرفيا.
وتستخدم غالبية البوليفار الورقي في وسائل النقل العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنزويلا التضخم فى فنزويلا الاقتصاد الفنزويلي

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ يوم

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث

منذ 40 دقيقة

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - الترجي يسجل الهدف الثاني في شباك الزمالك (فيديو)

منذ 36 دقيقة

10 معلومات لا تفوتك عن الملياردير باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

برنامج الكورة - «حاميها حراميها».. شاهد كواليس اقتحام نادى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - تشكيل ناري للترجي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح عاجل من "التعليم" بشأن الامتحانات الشهرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يدرك التعادل أمام الترجي التونسي (فيديو)

منذ 39 دقيقة

موسيماني يحسم بديل كهربا في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

فنزويلا ترفع الحدّ الأدنى للأجور 60 ضعفًا

المعارضة الفنزويلية تعلن الإضراب احتجاجًا على إصلاحات مادورو

البوليفار السيادي يثير قلق قطاع الأعمال الفنزويلي في أول يوم من طرحه

فنزويلا تدرس الدفع للشركات باليوان الضيني كحل للعقوبات الأمريكية

لمواجهة التضخم.. فنزويلا تصدر ثلاث أوراق نقدية جديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

04:36 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث

06:41 م

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات