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عاجل - الترجي يهز شباك الزمالك بالهدف الثالث (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أحرز محمد علي بن رمضان، نجم الترجي الرياضي التونسي، الهدف الثاني له والثالث لفريقه في شباك الزمالك، لتصبح النتيجة تقدم الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 53 بعد أن تمكن الليبي حمدو الهوني من السيطرة على الكرة قبل مدافعي الزمالك ليقوم بارسالها إلى زميله بن رمضان الذي سددها مباشرة بيسراه في شباك محمود عبد الرحيم جنش حارس القلعة البيضاء.

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