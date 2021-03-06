الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم



صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، علي القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨.



كما صدٌق الرئيس على القانون رقم 5 لسنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والذي وافق عليه مجلس النواب.



ونص القرار على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.



وصدق الرئيس أيضًا علي القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل.



وكان قد وافق مجلس النواب في جلساته العامة علي مدار الأسابيع الماضية، نهائيًا، علي هذه القوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريد الرسمية للعمل بها.

