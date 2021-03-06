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محمود حسين رئيسًا لقطاع أصول الدين بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر

السبت 06/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر امعة، قرارًا بتكليف الدكتور محمود محمد حسين علي، الأستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ رئيسًا لقطاع أصول الدين بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة.

 
حصل رئيس قطاع أصول الدين الجديد على ليسانس أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة قسم العقيدة والفلسفة عام ١٩٩١م بتقدير عام جيد جدًّا، ثم التحق بالدراسات العليا وحصل على درجة التخصص (الماجستير) عام ١٩٩٦م بتقدير ممتاز، ثم استكمل مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة العالمية(الدكتوراه) عام ١٩٩٩م بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وعين مدرسًا بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وتدرج بعد ذلك حتى أصبح أستاذًا مساعدًا عام ٢٠٠٤م، ثم رقي بعد ذلك في عام ٢٠١٢م، وحصل على درجة الأستاذية أعلى درجة علمية، ثم بعد ذلك أصبح رئيسًا لقسم العقيدة والفلسفة في عام ٢٠١٨م، واختير.


عميدًا للمركر الثقافي الإسلامي بالقاهرة التابع لوزارة الأوقاف، ثم رئيسًا لوحدة ضمان الجودة والتعليم بكلية أصول الدين بالقاهرة، واختير عضوًا بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأسس وحدة بيان للرد على الإلحاد، كما أنه محاضر بأكاديمية الأزهر للتدريب ووزارة الأوقاف.
وقد أشرف وناقش عديدًا من الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

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