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رسميًا.. المريخ السوداني يعلن إقالة مدربه بعد التعادل أمام فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن نادي المريخ السوداني، منذ قليل، إقالة التونسي نصر الدين النابي، من الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد التعادل مع سيمبا التنزاني بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المريخ في بيانه: "قرر مجلس إدارة نادي المريخ بالتمرير برئاسة السيد آدم سوداكال إقالة الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي البلجيكي نصر الدين النابي إضافة لمساعده المغربي حمادي صغير، مع الإحتفاظ بالشرط الجزائي للنادي، وذلك لمخالفتهم البند التاسع والعاشر من بنود العقد".

وأضاف: "كما قرر المجلس إقالة المدرب العام الضو قدم الخير إضافة لمدرب الحراس هيثم الطيب مالك مع التمنيات لهم بالتوفيق والسداد في مقبل مشوارهم التدريبي".

ويقبع المريخ في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة بعد الخسارة في أول جولتين بثلاثية نظيفة أمام الأهلي، ثم 4-1 أمام فيتا كلوب.

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